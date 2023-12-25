Дорога, которая началась с игры с "Карабахом"... - 100

Амин Сейдиев провёл 100-ю игру чемпионата в составе «Сабаха».

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

25-летний защитник сыграл в юбилейном матче против «Габалы», чьим воспитанником является.

Амин носит форму «Сабаха» с лета 2020 года. Он забил 2 гола в 100 матчах за клуб, в котором выступает четвертый сезон.

Отметим, что свой первый матч в Премьер-лиге Сейдиев провел с «Сабахом» 22 августа 2020 года. В своем дебютном матче бакинская команда уступила «Карабаху» со счетом 0:2.

İdman.biz