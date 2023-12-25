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"Сумгаит" одержал 100-ю победу

Азербайджанский футбол
Новости
25 Декабря 2023 11:07
"Сумгаит" одержал 100-ю победу

В XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана «Сумгаит» одержал юбилейную победу над «Сабаилом».

İdman.biz сообщает, что клуб одержал сотую победу в рамках Премьер-лиги.

Победа со счетом 1:0 была одержана в 382-м матче "Сумгаита". Команда, выступающая в Премьер-лиге с 2011 года, завоевала три очка 62 раза дома и 38 раз на выезде.

Первый успех «Сумгаита» был зафиксирован в сезоне 2011/12. 30 октября 2011 года команда победила АЗАЛ со счётом 2:1.

Отметим, что «Сумгаит» является 12-й командой в истории чемпионатов страны, добившейся 100 и более побед.

İdman.biz

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