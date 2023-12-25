Муту посыпались предложения

Бывший главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту получил первые предложения о дальнейшем трудоустройстве.

Как сообщает İdman.biz, в услугах 44-летнего специалиста, контракт с которым бакинский клуб расторг день назад, заинтересованы две местные команды из румынского чемпионата.

«Клуж» и «Петролул» желают доверить «руль» Муту. Он даже озвучил начальные условия для первого из них.

Сообщается, что поскольку «Петролул» провалился в чемпионате Румынии, президент клуба Мариан Копилу вскоре сядет за стол переговоров с новым наставником.

Отметим, что «Нефтчи», отправивший Адриана Муту, доверил пост главного тренера черногорцу Миодрагу Божовичу.

İdman.biz