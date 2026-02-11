"Кяпаз" установил рекорд за последние 13 лет

В Мисли Премьер-лиге установлен рекорд последних 13 лет по продолжительности серии матчей без ничьих.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, в 19-м туре чемпионата в матче против "Имишли" прервалась серия "Кяпаза" без ничейных результатов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Последняя ничья "Кяпаза" была зафиксирована 4 мая 2025 года во встрече с "Нефтчи", которая завершилась со счетом 2:2. После этого команда провела 21 матч, одержав пять побед и потерпев 16 поражений.

Серия, прервавшаяся спустя 281 день, стала рекордной для Премьер-лиги Азербайджана за последние 13 лет. Более продолжительная серия без ничьих в чемпионате в последний раз была зафиксирована в сезоне 2012–2013 годов, когда "Ряван" провел 25 матчей без мирных исходов.

Отметим, что абсолютный рекорд чемпионата принадлежит "Шафа", которая в период с 1996 по 1998 годы завершила без ничьих 51 матч подряд.