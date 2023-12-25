Андрей Лунев попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

УЕФА опубликовала список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

Как сообщает İdman.biz, в топ-5 рейтинга попал украинский голкипер «Шерифа» Максим Коваль, который в шести матчах совершил 22 сейва, а также российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев, ранее выступавший за «Зенит» (23). Лидирует бразилец Вана из «Ариса» Лимасол (30). На втором месте - голкипер "Ракува", с которым пути "Карабаха" в этом сезоне еврокубков пересекались. В списке лучших есть и другие соперники "Карабаха" по еврокубкам - немецкий "Байер", шведский "Хеккен" и норвежский "Мольде".

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Вана («Арис» Лимасол) – 30 сейвов в 6 матчах.

2. Владан Ковачевич («Ракув») – 27 (6).

3. Андрей Лунев («Карабах») – 23 (6).

4–5. Максим Коваль («Шериф») – 22 (6).

4–5. Кьел Схерпен («Штурм») – 22 (6).

6–7. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта» Прага») – 21 (6).

6–7. Джек Батленд («Рейнджерс») – 21 (6).

8. Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа) – 20 (5).

9. Антони Морис («Юнион») – 18 (6).

10–16. Петер Абрахамсон («Хеккен») – 17 (6).

10–16. Тобиас Лаваль (ЛАСК) – 17 (6).

10–16. Гийом Рест («Тулуза») – 17 (6).

10–16. Оливер Петерсен («Мольде») – 17 (5).

10–16. Пау Лопес («Марсель») – 17 (5).

10–16. Матей Коварж («Байер») – 17 (5).

В стыковых матчах ЛЕ «Карабах» сыграет с «Брагой».

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