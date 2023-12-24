25 Декабря 2023
RU

"Было непросто"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 22:50
"Было непросто"

«Футболисты смогли хорошо победить благодаря очень динамичной и терпеливой игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Зирой» в 18-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Гурбанов подчеркнул игру соперника и отметил, что они завоевали 3 непростых очка: «Болельщики увидели очень быструю, упорную игру. Нелегко было поддерживать темп на протяжении 90 минут. Рашад Садыхов очень хорошо подготовил свою команду к этому матчу. «Зира» играла очень агрессивно и динамично. Соперник не сидел в обороне, он атаковал нас и нам было нелегко. Хотя во втором тайме темп упал, "Зира" в конце матча воспользовалась преимуществом.

Гурбанов прокомментировал тот факт, что "Карабах" не отправится за границу во время зимних каникул. Отметив, что времени мало, он заявил, что этот фактор не помешает подготовке команды.

Отметим, что "Карабах" с 41 очком ушел на зимний перерыв лидером с разницей в 12 очков от второй "Зиры".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Умраниеспор" справился и без Джошгуна
24 Декабря 23:37
Азербайджанский футбол

"Умраниеспор" справился и без Джошгуна

Команда Джошгуна Диниева одержала 3-ю победу в последних 4-х играх в 1-й лиге Турции
"До гола на поле шла равная борьба"
24 Декабря 21:59
Азербайджанский футбол

"До гола на поле шла равная борьба"

"Мы потеряли мяч при выходе из обороны, и "Карабах" не упустил шанса"
Команда Вусала получила "пятерку"
24 Декабря 20:27
Азербайджанский футбол

Команда Вусала получила "пятерку"

"Эгнатия", в которой выступает азербайджанский футболист, проиграла в чемпионате Албании

"Нефтчи" на третьем месте, "Зира" проиграла чемпиону - ВИДЕО
24 Декабря 20:24
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" на третьем месте, "Зира" проиграла чемпиону - ВИДЕО

Сегодня завершился второй круг Премьер-лиги Азербайджана

Спортивный директор "Нефтчи": "Обсуждалось несколько кандидатов и в итоге..."
24 Декабря 19:39
Азербайджанский футбол

Спортивный директор "Нефтчи": "Обсуждалось несколько кандидатов и в итоге..."

"Я думаю, что он - лучший выбор"
Миодраг Божович: "Мы снова вернем болельщиков "Нефтчи" на трибуны"
24 Декабря 19:31
Азербайджанский футбол

Миодраг Божович: "Мы снова вернем болельщиков "Нефтчи" на трибуны"

"Думаю, если мы покажем хороший футбол, болельщики заполнят трибуны"

Самое читаемое

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"