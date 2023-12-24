"Было непросто"

«Футболисты смогли хорошо победить благодаря очень динамичной и терпеливой игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Зирой» в 18-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Гурбанов подчеркнул игру соперника и отметил, что они завоевали 3 непростых очка: «Болельщики увидели очень быструю, упорную игру. Нелегко было поддерживать темп на протяжении 90 минут. Рашад Садыхов очень хорошо подготовил свою команду к этому матчу. «Зира» играла очень агрессивно и динамично. Соперник не сидел в обороне, он атаковал нас и нам было нелегко. Хотя во втором тайме темп упал, "Зира" в конце матча воспользовалась преимуществом.

Гурбанов прокомментировал тот факт, что "Карабах" не отправится за границу во время зимних каникул. Отметив, что времени мало, он заявил, что этот фактор не помешает подготовке команды.

Отметим, что "Карабах" с 41 очком ушел на зимний перерыв лидером с разницей в 12 очков от второй "Зиры".

İdman.biz