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"Умраниеспор" справился и без Джошгуна

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 23:37
"Умраниеспор" справился и без Джошгуна

Команда Джошгуна Диниева одержала 3-ю победу в последних 4-х играх в 1-й лиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, "Умраниеспор" победил "Гиресунспор" на своем поле.

Азербайджанский футболист не появился в матче, состоявшемся в рамках 17-го тура. Превысив лимит в четыре желтые карточки, Джошгун пропустил тур. Голы были забиты после перерыва в игре, завершившейся со счетом 2:1. После этой победы "Умраниеспор" поднялся на 9-е место в турнирной таблице. На счету команды Диниева 22 очка.

Отметим, что свою следующую игру «Умраниеспор» проведет 14 января против «Генджлербирлийи».

İdman.biz

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