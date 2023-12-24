«После 60-й минуты мы уравняли игру. Но не смогли довести голевые ситуации до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов после поражения от "Карабаха" в XVIII туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист рассказал и о пропущенном голе. Он отметил, что "Карабах" максимально использовал ошибку: "До гола на поле шла равная борьба. Мы потеряли мяч при выходе из обороны, и "Карабах" не упустил шанса. С «Туран Товузом» у нас были две тяжелые игры. В команде была усталость. Поэтому мы сегодня внесли некоторые изменения, пропущенный гол очень расстроил команду. В начале второго тайма футболисты действовали пассивно. Но позже мы сыграли свою игру так, как хотели».

Главный тренер "Зиры" рассказал, что во время зимнего перерыва они намерены усилить некоторые позиции: "По всем позициям есть недостатки. Мы хотели бы приобрести 3-4 игроков. После перерыва нас ждет плотный график игр. В связи с этим требуется расширение состава. Окончательное решение будет принято после обсуждений».

Отметим, что на зимний перерыв «Зира» ушла на 2-м месте с 29 очками.

İdman.biz