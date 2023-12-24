24 Декабря 2023
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Команда Вусала получила "пятерку"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 20:27
Команда Вусала получила "пятерку"

«Эгнатия», в которой выступает азербайджанский футболист, проиграла в чемпионате Албании.

Как сообщает İdman.biz, команда Вусала Искендерли уступила дома со счетом 0:5.

Игра с «Тираной» совпала с 18-м туром чемпионата Албании. Хоть «Эгнатия» и считалась фаворитом игры, большую роль в победе соперника сыграл тот факт, что команда осталась в меньшинстве.

Вусала, вышедшего в стартовом составе, заменили на 73-й минуте. Несмотря на поражение, команда Искендерли сохранила лидерство с 37 очками.

Отметим, что 13 января в следующем туре «Эгнатия» встретится со «Скендербеу».

İdman.biz

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