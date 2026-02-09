9 Февраля 2026
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

9 Февраля 2026 21:52
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев принес извинения болельщикам за инцидент с его участием, произошедший в четвертьфинальном матче Кубка Азербайджана против "Кяпаза".

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил на пресс-конференции, что сожалеет о случившемся и считает свое поведение эмоциональным и недопустимым.

"Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками за то, что произошло в кубковом матче. Это была эмоция, но такие действия недопустимы",- сказал Бердыев.

Нопомним, что инцидент произошел 5 февраля в первом четвертьфинальном матче Кубка Азербайджана, в котором "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. В одном из эпизодов Бердыев вступил в конфликт с судейской бригадой и после общения с четвертым арбитром толкнул его, за что был удален с технической зоны. В протоколе встречи было указано: "толкнул судью".

Также наставник "Туран Товуза" прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" со счетом 1:0 в 19-ом туре Мисли Премьер-лиги, отметив, что команда хотела забить второй мяч и сделать концовку более спокойной, однако реализовать дополнительные моменты не удалось.

