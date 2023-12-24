Спортивный директор "Нефтчи": "Обсуждалось несколько кандидатов и в итоге..."

«На данный момент мы увидели в Божовиче наиболее подходящего главного тренера «Нефтчи». Мы выбрали опытного тренера».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил спортивный директор "Нефтчи" Йенс Андерссон.

Шведский специалист прокомментировал смену главного тренера бакинской команды. Он объяснил причину назначения в команду черногорца Миодрага Божовича: "Я думаю, что он - лучший выбор. Он тоже работал в этом регионе.

Обсуждалось несколько кандидатов. В итоге мы сосредоточились на нынешнем главном тренере. Я считаю, что он подходящий главный тренер для «Нефтчи». В команде и раньше часто менялся главный тренер. Божович - подходящий тренер для нашей нынешней команды. Мы анализировали статистику. В итоге мы сосредоточились на нынешнем главном тренере. Думаю, на данный момент мы сделали правильный выбор».

Отметим, что Божович заменил румына Адриана Муту, контракт которого с «Нефтчи» был сегодня расторгнут.

İdman.biz