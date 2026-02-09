9 Февраля 2026
Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

9 Февраля 2026 19:15
Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал ничью в матче 19-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Имишли" (0:0).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что его команда была готова к сложной игре и сумела навязать сопернику борьбу.

"Мы смотрели игры "Имишли" и знали, что здесь будет непросто. Соперник делает ставку на физическую борьбу. Моя команда хорошо сражалась. Четыре дня назад у нас был тяжелый матч в Кубке. Слава богу, обошлось без травм и мы заработали одно очко. Будем смотреть вперед, нас ждут сложные игры", - сказал Багиров.

