Миодраг Божович: "Мы снова вернем болельщиков "Нефтчи" на трибуны"

«Я знаю, что «Нефтчи» - лучший клуб Азербайджана и имеет великую историю. В футболе работать непросто».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Миодраг Божович, новый главный тренер "Нефтчи".

Черногорский специалист принял участие в пресс-конференции после игры, в которой бакинский представитель выиграл со счетом 2:0 у "Кяпаза" в Премьер-лиге. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Божович выразил уверенность, что приведет "Нефтчи" к успеху.

- «Нефтчи» - старейший клуб Азербайджана и имеет больше всех болельщиков. Что вы узнали до того, как прибыть сюда?

- Я знаю, какие цели стоят перед «Нефтчи». Цель - финишировать хотя бы вторым в чемпионате и выиграть кубок. Чтобы этого добиться, нужно играть в хороший футбол.

- В «Нефтчи» много игроков, которых вы знаете. Вы знаете Резиуана Мирзова, Эмина Махмудова, Азера Алиева по российской премьер-лиге. Будете рассчитывать на них как на лидеров?

- Да, поскольку я работал в России, то хорошо знаю этих троих игроков. Все трое - качественные игроки, я знаю, на что они способны. Надо доказывать себя каждый день. Я думаю, мы справимся.

- Планируете ли зимой привезти кого-нибудь из знакомых игроков?

- Я новичок в команде. Конечно, в каждом трансферном окне команду следует усиливать. Вероятно, будут переговоры. Но я обсужу это с руководством и спортивным директором. Пока ничего не могу сказать по этому поводу.

- В своем заявлении для российской прессы вы сказали, что что бы ни делал "Зенит", "Спартак" - это народная команда. В Азербайджане народной командой является «Нефтчи», но в последнее время больших успехов добился «Карабах». Сможете ли вы вернуть «Нефтчи» былое величие?

- Надеюсь, что мы вернем болельщиков на трибуны. Я хорошо знаю и понимаю, что «Нефтчи» - исторический клуб. Думаю, если мы покажем хороший футбол, болельщики заполнят трибуны.

İdman.biz