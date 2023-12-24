Президент "Нефтчи" озвучил цель, поставленную перед новым главным тренером

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов присутствовал на пресс-конференции после игры против «Кяпаза» (2:0) в 18-м туре Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz, функционер представил нового главного тренера Миодрага Божовича из Черногории и прояснил уход румына Адриана Муту.
- Впервые проводится быстрая презентация. Это из-за спешки или прозрачность?
- Конечно, это прозрачность. Миодраг Божович находится в Баку. Мы хотели, чтобы все это знали.
- Какова цель главного тренера?
- Цель - выиграть кубок страны и занять хотя бы второе место.
- Что сыграло решающую роль в расставании с Адрианом Муту?
- Это было обоюдное мнение. Умерла мать Муту. Мы обсуждали это с ним перед его отъездом. Мы сошлись во мнении, что лучше, если придет новый главный тренер.
- В списке кандидатов было имя местного главного тренера?
- Нет, этого не было.
İdman.biz