Президент "Нефтчи" озвучил цель, поставленную перед новым главным тренером

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов присутствовал на пресс-конференции после игры против «Кяпаза» (2:0) в 18-м туре Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, функционер представил нового главного тренера Миодрага Божовича из Черногории и прояснил уход румына Адриана Муту.

- Впервые проводится быстрая презентация. Это из-за спешки или прозрачность?

- Конечно, это прозрачность. Миодраг Божович находится в Баку. Мы хотели, чтобы все это знали.

- Какова цель главного тренера?

- Цель - выиграть кубок страны и занять хотя бы второе место.

- Что сыграло решающую роль в расставании с Адрианом Муту?

- Это было обоюдное мнение. Умерла мать Муту. Мы обсуждали это с ним перед его отъездом. Мы сошлись во мнении, что лучше, если придет новый главный тренер.

- В списке кандидатов было имя местного главного тренера?

- Нет, этого не было.

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