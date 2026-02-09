"Карабах" предложил Эльвину Джафаргулиеву солидную зарплату? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В агдамском “Карабахе” отреагировали на информацию о том, что руководство клуба предложило своему игроку Эльвину Джафаргулиеву контракт с годовой зарплатой в размере 400 тысяч долларов (680 тысяч манатов).

В связи с этим İdman.Biz обратился за разъяснением в пресс-службу футбольного клуба "Карабах".

"Если будет принято официальное решение о приходе, уходе футболиста или продлении срока контракта, об этом будет сообщено общественности через официальный сайт клуба и его страницы в социальных сетях", - отметили в клубе.

Добавим, что Эльвин Джафаргулиев был признан лучшим футболистом Азербайджана в 2025 году.