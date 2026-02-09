Игрок "Сабаха" о серии побед: "Настрой в команде очень высокий"

Футболист "Сабаха" Хаял Алиев прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном" со счетом 4:1 в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги, сказал игрок в комментарии sport24.az.

По словам Алиева, он рад регулярно отличаться в матчах чемпионата и надеется продолжить результативную серию. "Я очень рад, что забиваю в каждом матче. Надеюсь, мои голы будут продолжаться. В следующей игре тоже хочу отличиться и порадовать наших болельщиков", - сказал он.

Также полузащитник отметил уверенное психологическое состояние команды на фоне серии побед. "Мы выходим на каждый матч только за победой. Надеюсь, сумеем выиграть во всех оставшихся встречах. В команде очень хороший настрой, атмосфера действительно высокая. Верю, что все будет хорошо", - подчеркнул Алиев.

Отметим, что "Сабах" с 46 очками является единоличным лидером Премьер-лиги и в 20-м туре сыграет в гостях с "Габалой".