24 Декабря 2023
RU

"Очень приятно, что они с командой на каждом шагу"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 19:11
"Очень приятно, что они с командой на каждом шагу"

«Мы играем в футбол для наших болельщиков. Очень приятно, что они с командой на каждом шагу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адиль Шукуров, главный тренер «Кяпаза».

Он прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Нефтчи» в 18-м туре чемпионата Азербайджана. Шукуров рассказал, что они пытаются оправдать доверие болельщиков: "Что касается игры, то нам надо больше работать над пропущенными мячами. По игре, не думаю, что наша команда отставала от соперника. Мы просто не могли использовать наши эпизоды. Соперник, наоборот, оценил свои возможности и победил. После перерыва мы сосредоточим свое внимание на чемпионате».

Отметим, что «Кяпаз» с 14 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"До гола на поле шла равная борьба"
21:59
Азербайджанский футбол

"До гола на поле шла равная борьба"

"Мы потеряли мяч при выходе из обороны, и "Карабах" не упустил шанса"
Команда Вусала получила "пятерку"
20:27
Азербайджанский футбол

Команда Вусала получила "пятерку"

"Эгнатия", в которой выступает азербайджанский футболист, проиграла в чемпионате Албании

"Нефтчи" на третьем месте, "Зира" проиграла чемпиону - ВИДЕО
20:24
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" на третьем месте, "Зира" проиграла чемпиону - ВИДЕО

Сегодня завершился второй круг Премьер-лиги Азербайджана

Спортивный директор "Нефтчи": "Обсуждалось несколько кандидатов и в итоге..."
19:39
Азербайджанский футбол

Спортивный директор "Нефтчи": "Обсуждалось несколько кандидатов и в итоге..."

"Я думаю, что он - лучший выбор"
Миодраг Божович: "Мы снова вернем болельщиков "Нефтчи" на трибуны"
19:31
Азербайджанский футбол

Миодраг Божович: "Мы снова вернем болельщиков "Нефтчи" на трибуны"

"Думаю, если мы покажем хороший футбол, болельщики заполнят трибуны"
Президент "Нефтчи" озвучил цель, поставленную перед новым главным тренером
19:24
Азербайджанский футбол

Президент "Нефтчи" озвучил цель, поставленную перед новым главным тренером

"Мы хотели, чтобы все это знали"

Самое читаемое

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге
21 Декабря 22:31
Мировой футбол

"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге

"Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под елкой и начали праздновать..."