«Мы играем в футбол для наших болельщиков. Очень приятно, что они с командой на каждом шагу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адиль Шукуров, главный тренер «Кяпаза».

Он прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Нефтчи» в 18-м туре чемпионата Азербайджана. Шукуров рассказал, что они пытаются оправдать доверие болельщиков: "Что касается игры, то нам надо больше работать над пропущенными мячами. По игре, не думаю, что наша команда отставала от соперника. Мы просто не могли использовать наши эпизоды. Соперник, наоборот, оценил свои возможности и победил. После перерыва мы сосредоточим свое внимание на чемпионате».

Отметим, что «Кяпаз» с 14 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

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