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Новым главным тренером "Нефтчи" стал бывший наставник "Црвены звезды"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 18:44
Новым главным тренером "Нефтчи" стал бывший наставник "Црвены звезды"

"Нефтчи" объявил имя своего нового главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, представитель Баку, который расстался с Адрианом Муту, договорился с Миодрагом Божовичем.

«Нефтчи» представил публике черногорского специалиста на пресс-конференции, состоявшейся после матча Премьер-лиги с «Кяпазом».

Божович также наблюдал за матчем на «Нефтчи Арене» с трибун. Последним местом работы 55-летнего специалиста стал «Арсенал» (Тула, Россия). Божович покинул команду в июне прошлого года.

Отметим, что черногорский наставник тренировал клубы "Белград", "Консадоле Саппоро", "Борац", "Хайдук" (Белград), АЕП, "Будучность", "Грбал", "Амкар" (Пермь), "Москва", "Динамо" (Москва), «Ростов», «Локомотив» (Москва), «Црвена Звезда», "Арсенал", «Крылья Советов».

İdman.biz

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