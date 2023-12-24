"Нефтчи" расстался с Муту

«Нефтчи» расстался с главным тренером Адрианом Муту.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, контракт с румынским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

«Нефтчи» поблагодарил Муту за сотрудничество и усердную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Представитель Баку, оставшийся без главного тренера, обратился к болельщикам. «Нефтчи», борющийся за высокие результаты в Премьер-лиге и Кубке Азербайджана, призывает всех своих болельщиков поддержать и объединиться вокруг команды.

Отметим, что Адриан Муту был назначен главным тренером «Нефтчи» летом. С ним был подписан двухлетний контракт.

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