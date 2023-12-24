Историческая победа "Габалы"

«Габала» одержала свою 200-ю победу в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

«Красно-черные» встретились с «Сабахом» на Габалинском городском стадионе. Команда Эльмара Бахшиева выиграла этот матч со счетом 1:0.

Это 200-я игра, в которой "Габала" набрала три очка с сезона 2006/07 в Премьер-лиге. Команда добилась этого в 522-й игре.

«Красно-черные» побеждали 113 раз дома и 87 раз на выезде. «Габала» стала седьмой командой в истории национальных чемпионатов, выигравшей 200 и более матчей.

Отметим, что свою первую победу в Премьер-лиге "Габала" одержала 26 августа 2006 года в выездном матче против гусарского "Шахдага" - 1:0.

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