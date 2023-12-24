24 Декабря 2023
RU

Историческая победа "Габалы"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 15:14
Историческая победа "Габалы"

«Габала» одержала свою 200-ю победу в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

«Красно-черные» встретились с «Сабахом» на Габалинском городском стадионе. Команда Эльмара Бахшиева выиграла этот матч со счетом 1:0.

Это 200-я игра, в которой "Габала" набрала три очка с сезона 2006/07 в Премьер-лиге. Команда добилась этого в 522-й игре.

«Красно-черные» побеждали 113 раз дома и 87 раз на выезде. «Габала» стала седьмой командой в истории национальных чемпионатов, выигравшей 200 и более матчей.

Отметим, что свою первую победу в Премьер-лиге "Габала" одержала 26 августа 2006 года в выездном матче против гусарского "Шахдага" - 1:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше"
14:02
Азербайджанский футбол

"Счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше"

"Более высокие ступени не так далеко"
Азер Багиров: "Трудно настроить футболистов на такие игры"
13:29
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Трудно настроить футболистов на такие игры"

"Потому что силы и мотивация заканчиваются через 80 минут"
"Туран Товуз" победил в перенесенной игре - ОБНОВЛЕНО
12:18
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" победил в перенесенной игре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня завершится второй круг Премьер-лиги Азербайджана
"На перерыв уходим с хорошим настроением"
23 Декабря 22:44
Азербайджанский футбол

"На перерыв уходим с хорошим настроением"

"Мы вышли на игру, чтобы победить"
"Должна была победить та команда, которая забьет"
23 Декабря 21:49
Азербайджанский футбол

"Должна была победить та команда, которая забьет"

"Справедливым итогом игры стала бы ничья"
"Сабаил" уступил 3-е место "Сумгаиту" - ВИДЕО
23 Декабря 20:25
Азербайджанский футбол

"Сабаил" уступил 3-е место "Сумгаиту" - ВИДЕО

Сегодня проходили две игры XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает İdman.biz, «Араз-Нахчыван» посетил Товуз, «Сабаил» - Сумгаит.

Самое читаемое

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?
21 Декабря 20:04
Мировой футбол

Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?

Почему "Барса" под руководством Хави так сильно сдала всего за шесть месяцев?
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным