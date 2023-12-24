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"Счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Декабря 2023 14:02
"Счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше"

«Вчера произошел печальный инцидент. Слава Богу, никто не пострадал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Айхан Аббасов, главный тренер команды "Туран Товуз", одолевшей "Араз-Нахчыван" в 18-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист подчеркнул, что команда одержала победу во втором туре подряд. Аббасов отметил, что им следует хорошо подготовиться во время зимнего перерыва: "Нам предстояло играть против сложной команды. «Араз-Нахчыван» смог заявить о себе игрой в последних матчах. У нас был плотный график. К сожалению, в последней игре проиграли в Кубке. До этого победили. Это наша вторая победа подряд в чемпионате.

Я доволен своими игроками. Игра, которую они показали вчера. И сегодня смогли настроиться на игру. Мы счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше в турнирной таблице. Более высокие ступени не так далеко. Мы должны хорошо потренироваться зимой. Потому что третий и четвертый круги будут сложнее. Одна из наших главных целей - стать клубом, развиваться, приобретать сильных игроков, улучшать нашу игровую систему. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы тогда набрали 17 очков и завершили второй круг на шестом месте. В этом году мы набрали 22 очка и занимаем седьмое место. Мы видим, как напряженно проходят игры чемпионата. Мы должны продолжать. Я сказал игрокам, что после зимы мы должны стать лучше».

Отметим, что «Туран Товуз» занимает 7-е место в турнирной таблице с 22 очками.

İdman.biz

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