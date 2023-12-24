«Вчера произошел печальный инцидент. Слава Богу, никто не пострадал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Айхан Аббасов, главный тренер команды "Туран Товуз", одолевшей "Араз-Нахчыван" в 18-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист подчеркнул, что команда одержала победу во втором туре подряд. Аббасов отметил, что им следует хорошо подготовиться во время зимнего перерыва: "Нам предстояло играть против сложной команды. «Араз-Нахчыван» смог заявить о себе игрой в последних матчах. У нас был плотный график. К сожалению, в последней игре проиграли в Кубке. До этого победили. Это наша вторая победа подряд в чемпионате.

Я доволен своими игроками. Игра, которую они показали вчера. И сегодня смогли настроиться на игру. Мы счастливы, что до зимнего перерыва смогли продвинуться на ступеньку выше в турнирной таблице. Более высокие ступени не так далеко. Мы должны хорошо потренироваться зимой. Потому что третий и четвертый круги будут сложнее. Одна из наших главных целей - стать клубом, развиваться, приобретать сильных игроков, улучшать нашу игровую систему. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы тогда набрали 17 очков и завершили второй круг на шестом месте. В этом году мы набрали 22 очка и занимаем седьмое место. Мы видим, как напряженно проходят игры чемпионата. Мы должны продолжать. Я сказал игрокам, что после зимы мы должны стать лучше».

Отметим, что «Туран Товуз» занимает 7-е место в турнирной таблице с 22 очками.

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