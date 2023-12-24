Азер Багиров: "Трудно настроить футболистов на такие игры"

«Игра была интересной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 1:3 от «Туран Товуз» в 18-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Багиров рассказал, что футболистов сложно настроить на игру: «К счастью, во время неприятного инцидента, произошедшего вчера, никто не пострадал. Не хочу слишком много говорить об игре. Поздравляю соперника с победой. В Товузе есть все, что нужно для футбола. Сложно настроить футболистов на такие игры. Потому что силы и мотивация заканчиваются через 80 минут. Если физические силы исчерпаны, организм не будет способен выполнить команду, данную мозгом».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» проиграл после 4-х игр. Команда набрала 26 очков после 18 игр.

İdman.biz