Мечта "Нефтчи" о третьем месте, сможет ли "Зира" снова победить "Карабах"?

Сегодня завершится второй круг Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, последние матчи года пройдут в столице.

«Нефтчи» на своем стадионе примет «Кяпаз». Благодаря победе «черно-белые» могут отправиться на зимний перерыв на третьем месте. Команда Адриана Муту, проигравшая в Гяндже в первом круге, хочет реванша.

Сможет ли «Зира» прервать неудачную серию в игре с чемпионом? Команда Рашада Садыхова, которая не смогла выиграть в последних 4 матчах, в этом сезоне уже побеждала "Карабах". В первом матче между командами агдамский клуб проиграл дома со счетом 0:1.

Отметим, что в стартовом матче тура «Габала» одолела «Сабах» со счетом 1:0. «Сумгаит» с тем же счетом оказался сильнее «Сабаила». Перенесенный со вчерашнего дня матч «Туран Товуз» - «Араз-Нахчыван» продолжится с 81-й минуты.

Азербайджанская Премьер-лига

XVIII тур

24 декабря (воскресенье)

12:00 «Туран Товуз» – «Араз-Нахчыван» – 2:1, матч продолжится с 81-й минуты.

Голы: Хаял Наджафов, 5, Бруну Гонсалвеш, 16 - Исмаил Аззауи, 58 (п.)

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 99. Вейсел Рзаев, 5. Родерик Миллер, 23. Александро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 80. Отто Джон

Резервные игроки: 13. Айдын Байрамов, 1. Тарлан Ахмедлы, 3. Тарлан Гулиев, 4. Шахрияр Алиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 60. Сабаил Багиров, 70. Мазахир Мамедзаде, 9. Белайди Пуси, 11. Айхан Гусейнов, 79. Мартин Петков

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 39. Турал Байрамлы, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес, 14. Мичо Кузманович, 4. Игорь Рибейро , 8. Исмаил Аззауи, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 42. Кадири Мохаммед

Главный тренер: Азер Багиров

Товузский городской стадион

16:00. «Нефтчи» — «Кяпаз».

Главный судья: Фарид Гаджиев

Нефтчи Арена

18:30. «Зира» — «Карабах».

Главный судья: Джавид Джалилов

Стадион спорткомплекса Зира

1 Карабах 17 11 2 3 44-14 38 2 Зира 17 8 5 4 13-9 29 3 Сумгаит 18 7 6 5 19-23 27 4 Сабаил 18 7 5 6 26-27 26 5 Араз-Нахчыван 17 7 5 5 19-16 26 6 Нефтчи 17 7 4 6 19-16 25 7 Сабах 18 6 4 8 25-22 22 8 Туран Товуз 17 5 4 8 26-27 19 9 Кяпаз 17 3 5 9 11-27 14 10 Габала 18 4 2 12 12-32 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

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