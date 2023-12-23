"На перерыв уходим с хорошим настроением"

«Была серьезная борьба, напряженная игра. Это была чуть ли не самая спорная игра в этом сезоне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Тренер команды, обыгравшей «Сабаил» со счетом 1:0 в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана, рассказал, что на зимний перерыв они выйдут в приподнятом настроении: «Хорошо, что мы выиграли и собираемся на перерыв с хорошим настроением. Спасибо болельщикам, они не оставили нас в покое. Поздравляю игроков. Мы вышли на игру, чтобы победить. Футболисты справились».

Самир Абасов ответил на вопрос о плане подготовки команды в перерыве. Он не отрицал возможности каких-либо изменений: «Мы заранее строили планы. С ноября. Кажется, и «Габала» не отправится. В каждом туре слышишь, что какая-то команда не отправится. Я не говорю, что мы обязательно поедем. Наши условия не так уж и плохи. Также есть поля. У нас отличное настроение. Возможно, мы откажемся от того, чтобы покинуть страну. Иногда планы, которые мы там строим, не срабатывают. Например, мы договорились об игре в 8 часов, нам звонят и говорят, что соперник не приедет. Нам нужно договариваться с другим клубом. Не удивляйтесь, если завтра услышите, что «Сумгаит» также не отправляется».

Отметим, что «Сумгаит» завершил тур победой и с 27 очками поднялся на 3-е место турнирной таблицы.

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