«Справедливым итогом игры стала бы ничья. Мы не должны были проиграть».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев заявил об этом после поражения от «Сумгаита» в 18-м туре азербайджанской премьер-лиги.

После того как матч завершился со счетом 0:1, опытный специалист заявил, что судьбу игры, скорее всего, должен был решить один гол: «Должна была победить та команда, которая забьет гол. Я не умаляю победу «Сумгаита», они боролись. Это была хорошая игра на уровне Премьер-лиги. Просто отсутствие креативных игроков не позволило нам увеличить темп игры. Если мы принимаем победу, мы должны также признать поражение. Мы не расстроены. Потому что мы на правильном пути».

Несмотря на поражение, Шахин Диниев остался доволен игрой своей команды. Он отметил важность усиления кадрового состава: «Внезапное отсутствие шести человек - это большая трагедия. Невозможно ни изменить игру, ни усилить ее. Мы играли в доминирующий футбол. Просто проиграли из-за невезения. Были игры, которые мы выиграли, хотя и не заслужили этого. Хотя это был 18-й тур, силы у нашей команды были.

Поздравляю «Сумгаит». Матч был важен и для них, и для нас. Мы обязательно станем сильнее. Когда мы говорим, что станем сильнее, надо помнить то, что и Агабала Рамазанов, и Давид Гомис завершили сезон. Мы предпримем шаги, чтобы заменить их. «Сабаил» на правильном пути, у команды есть характер».

Отметим, что «Сабаил» после 18 игр набрал 26 очков.

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