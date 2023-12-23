"Сабаил" уступил 3-е место "Сумгаиту" - ВИДЕО

Сегодня проходили две игры XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, «Араз-Нахчыван» посетил Товуз, «Сабаил» - Сумгаит.

Матч «Туран Товуз» - «Араз-Нахчыван» был приостановлен. Когда хозяева поля вели 2:1, упал из-за сильного ветра прожектор и команды покинули поле на 81-й минуте. Согласно решению Профессиональной футбольной лиги, игра возобновится завтра с запланированной минуты. Стартовый свисток матча будет дан в 12:00.

«Сабаил», находящийся в группе лидеров, проиграл «Сумгаиту». Команда Самира Аббасова, одержавшая крупную победу в матче первого тура между командами, завоевала на глазах у хозяев 3 очка. Единственный гол, решивший судьбу игры, забил игрок команды гостей. Столичный клуб, не сумевший взять реванш, уступил 3-е место «Сумгаиту».

Отметим, что в стартовом матче тура «Габала» разгромила «Сабах» (1:0). Второй тур завершится 24 декабря матчами "Нефтчи" - "Кяпаз", "Зира" - "Карабах".

Азербайджанская Премьер-лига

XVIII тур

23 декабря (суббота)

16:00. «Туран Товуз» – «Араз-Нахчыван» – 2:1

Голы: Хаял Наджафов, 5, Бруну Гонсалвеш, 16 - Исмаил Аззауи, 58 (п.)

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 99. Вейсел Рзаев, 5. Родерик Миллер, 23. Александро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 80. Отто Джон

Резервные игроки: 13. Айдын Байрамов, 1. Тарлан Ахмедлы, 3. Тарлан Гулиев, 4. Шахрияр Алиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 60. Сабаил Багиров, 70. Мазахир Мамедзаде, 9. Белайди Пуси, 11. Айхан Гусейнов, 79. Мартин Петков

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 39. Турал Байрамлы, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес, 14. Мичо Кузманович, 4. Игорь Рибейро, 8. Исмаил Аззауи, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 42. Кадири Мохаммед

Главный тренер: Азер Багиров

Товузский городской стадион

18:30. «Сумгаит» – «Сабаил» – 1:0

Гол: Ади Мехремич, 71 (автогол)

Главный судья: Рашад Ахмедов

«Сумгаит»: 1. Мехти Джаннетов, 6. Вугар Мустафаев (к), 14. Эльвин Бадалов, 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 12. Абу Доссо, 10. Кямран Алиев, 9. Эрик Сорга, 71. Масаки Мурата

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 35. Санан Мурадли, 11. Казимир Нинга, 58. Октавио Мантека, 60. Тресор Мосси.

Главный тренер: Самир Абасов

«Сабаил»: 1. Салахат Агаев, 5. Адиль Нагиев (к), 74. Юсиф Набиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 21. Анас Наджа, 44. Ядин Лугаси

Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 9. Амиль Юнанов, 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 48. Аяз Микаилов

Главный тренер: Шахин Диниев

Команда И В Н П М О "Карабах" 17 12 2 3 44-14 38 "Зира" 17 8 5 4 13-9 29 "Сумгаит" 18 7 6 5 19-23 27 "Сабаил" 18 7 5 6 26-27 26 "Араз-Нахчыван" 17 7 5 5 19-16 26 "Нефтчи" 17 7 4 6 19-17 25 "Сабах" 18 6 4 8 25-22 22 "Туран Товуз" 17 5 4 8 26-27 19 "Кяпаз" 17 3 5 9 11-27 14 "Габала" 18 4 2 12 12-32 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

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