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Вусал Искендерли: "Армяне писали ему, как может за вас играть азербайджанский футболист?" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
23 Декабря 2023 13:35
Вусал Искендерли: "Армяне писали ему, как может за вас играть азербайджанский футболист?" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского футболиста Вусала Искендерли, защищающего честь албанского клуба "Эгнатия", сайту İdman.biz

- В Суперкубке Албании вы проиграли "Партизану" со счетом 0:1. Хоть вы и были на поле 90 минут, но не смогли забить гол. Как вы думаете, что помешало вам победить?

- На самом деле мы пропустили очень обычный гол. Хотя вратарь, допустивший ошибку, считается одним из сильнейших в Албании, в этом матче он случайно увидел мяч в своих воротах. У нас был эпизод, когда мы могли бы отличиться. Мы также не реализовали пенальти. Хотя доминировали в игре от начала до конца, проиграли. У меня тоже была хорошая возможность, но я не смог ее использовать. Если мы проиграли, я не буду высоко оценивать свою игру. Хотели победить и завоевать кубок. К сожалению, не получилось.

- Завтра вы сыграете последний матч сезона в Албании. Соперник - "Тирана". Вы занимаете первое место в турнирной таблице. Каковы ваши ожидания от предстоящей игры?

- У нас очень хороший коллектив. Мы можем стать чемпионами. Это наша цель. Успешное управление влияет на наше выступление. У клуба очень хороший президент. Самое главное для футболиста - финансовое положение. У нас с этим тоже нет проблем. Руководитель клуба всегда старается решить наши проблемы. Это действительно очень важно.

- Клуб понес огромную потерю. Как вы восстановились после смерти вашего товарища по команде Рафаэля Двамены?

- Да, мы потеряли нашего капитана. После этого было очень сложно. И здесь на президента легла большая работа. Он дал нам отличную мотивацию.

- Какие воспоминания о Двамене вам запомнились больше всего?

- Через неделю после моего прихода в клуб мы собирались отправиться в Армению на матч еврокубка. У нас обоих не было виз. По этой причине мы полетели прямо в Стамбул. После прилета клуба в Стамбул мы улетели в Армению. После ответного матча армянские болельщики много писали Рафаэлю, мол, как азербайджанский игрок может играть в вашей команде? Он также рассказал мне эти вещи. Он спросил о проблемах между странами. Я рассказал ему об их злодеяниях, преступлениях, которые они совершили, и показал им их видео. После этого он начал уважать нашу страну.

– На данный момент вы один из самых результативных игроков в команде. Считаете ли вы успехом 6 голов в 17 матчах?

- Я могу быть более продуктивным. Верю, что смогу забить много голов. Сделаю для этого все возможное.

- Чем вы занимаетесь в свободное время в Албании? Что вам больше всего нравится в этой стране?

- Раньше я оставался здесь один. Позже стал оставаться в отеле вместе с клубом. Иногда с товарищами по команде отправляемся в Тирану. Еще я часто хожу в кино, потому что люблю смотреть фильмы.

- Через тур зимний перерыв. Думаете остаться в клубе?

- Я ничего не смогу сказать по этому поводу. Есть и официальные, и неофициальные предложения. Реальным видится переход в какой-то турецкий клуб. Кроме того, в моих услугах заинтересованы польские и румынские клубы. Но я не буду называть конкретные названия.

Эмин Ага

İdman.biz

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