23 Декабря 2023
RU

В этом году их было 31...

Азербайджанский футбол
Аналитика
23 Декабря 2023 10:54
В этом году их было 31...

2023 год, который подходит к концу для сборной Азербайджана, завершился раньше.

İdman.biz сообщает, что наша команда, сыгравшая свою последнюю игру 19 ноября в Брюсселе, ушла на зимний перерыв до следующих испытаний. Наша команда примет участие в следующем сезоне Лиги наций в 2024-ом году.

9 игр за 12 месяцев

Сборная Азербайджана стартовала в марте 2023 года. Уже на старте она потерпела крупное поражение в матче отборочного турнира ЕВРО-2024. Игровой год также был завершен тяжелым поражением.

Всего за год команда сыграла 9 игр. Помимо 8 матчей отборочного турнира, был проведен еще один товарищеский матч. За этот период наша сборная 3 раза выиграла, 1 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла. Наши игроки забили 9 голов и пропустили 18.

Игры нашей сборной в 2023 году:
24 марта 2023. Линц. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Австрия – Азербайджан – 4:1
28 марта 2023. Сольна. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Швеция – Азербайджан – 5:0
17 июня 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Эстония – 1:1
9 сентября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Бельгия – 0:1
12 сентября 2023 года. Баку. Товарищеский матч. Азербайджан – Иордания – 2:1
13 октября 2023 года. Таллинн. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Эстония – Азербайджан – 0:2
16 октября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Австрия – 0:1
16 ноября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Швеция – 3:0
19 ноября 2023. Брюссель. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Бельгия – Азербайджан – 5:0

Сборная, оставшаяся без наставника...

Сборная начала год под руководством Джанни де Бьязи. Итальянский специалист находился "за рулем" команды во всех 9 матчах. Однако после этого произошло расставание со специалистом. Работа его, а главное, поведение, не удовлетворяли. В настоящее время поиск нового главного тренера продолжается. Для этого в АФФА создана специальная рабочая группа. Ожидается, что новый тренер будет окончательно определен в лучшем случае в 2024 году. Это значит, что наша команда встретит новый год "без головы".

"Пятерка" Де Бьязи

В этих 9 матчах Де Бьязи дал шанс 31 игроку. Интересно, что в отборочном турнире играл все тот же 31 игрок. Это означает, что итальянский специалист не использовал товарищескую игру как полноценную проверку.

Пятеро футболистов приняли участие во всех матчах. Это Эмин Махмудов, Антон Кривоцюк, Эльвин Джафаргулиев, Ренат Дадашов и Алексей Исаев.

Эмин является лидером команды по минутам. В свое время АФФА учредила специальную награду игроку, проведшему на поле больше всего минут. Если бы эта награда, вошедшая в память истории, была постоянной, ее бы завоевал капитан.

Вратарь "пятерки"

Количество забивших голы такое же, как и количество игроков, принявших участие во всех встречах. Лучший бомбардир сборной 2023 года - Эмин Махмудов. Капитан превзошел всех как своими голами, так и количеством игр и минут. Он забил 4 гола в 2023 году.

На счету Рената Дадашова, принимавшего участие во всех матчах, 2 гола. Еще трое игроков забили по одному голу каждый. Рамиль Шейдаев нашли путь к воротам соперника в 7, Торал Байрамов - в 8, Антон Кривоцюк - в 9 матчах.

Все футболисты нашей сборной в 2023 году:

И - игры, М - минуты, Г - гол, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.

Футболист

И

М

Г

ЖК

КК

Эмин Махмудов

9

772

4

2

0

Антон Кривоцюк

9

720

1

2

0

Эльвин Джафаргулиев

9

601

0

2

0

Ренат Дадашов

9

578

2

1

0

Алексей Исаев

9

549

0

1

0

Торал Байрамов

8

578

1

2

0

Шахруддин Магомедалиев

7

630

-9

3

0

Рамиль Шейдаев

7

615

1

3

0

Ходжат Хаггверди

7

503

0

0

0

Махир Эмрели

7

343

0

1

0

Бахлул Мустафазаде

6

507

0

0

1

Джошгун Диниев

6

432

0

1

0

Рахиль Мамедов

6

431

0

1

0

Гисмет Алиев

6

217

0

0

0

Эльвин Джамалов

6

166

0

0

0

Муса Гурбанлы

5

120

0

0

0

Эдди Исрафилов

3

99

0

4,2

1

Эмиль Сафаров

3

76

0

0

0

Филип Озобич

3

31

0

0

0

Ричард Алмейда

2

167

0

1

0

Озан Джан Кокчу

2

90

0

0

0

Бахтияр Гасанализаде

2

71

0

0

0

Рустам Ахмедзаде

2

71

0

0

0

Намик Алескеров

2

62

0

0

0

Бадави Гусейнов

1

90

0

0

0

Эмиль Балаев

1

90

-5

0

0

Юсиф Иманов

1

90

-4

0

0

Нариман Ахундзаде

1

45

0

0

0

Азер Алиев

1

45

0

0

0

Джалал Гусейнов

1

17

0

0

0

Юсиф Набиев

1

5

0

0

0

Гусейн Вагиф

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вусал Искендерли: "Армяне писали ему, как может за вас играть азербайджанский футболист?" - ИНТЕРВЬЮ
13:35
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли: "Армяне писали ему, как может за вас играть азербайджанский футболист?" - ИНТЕРВЬЮ

"Мы можем стать чемпионами"
Первая победа соперника "Карабаха" - ВИДЕО
09:38
Азербайджанский футбол

Первая победа соперника "Карабаха" - ВИДЕО

На выезде она обыграла "Националь" со счетом 3:1
"Команда показала характер"
22 Декабря 21:36
Азербайджанский футбол

"Команда показала характер"

"Стабильности не хватает, но команда старается быть более сбалансированной на поле"
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
20 лет спустя...
22 Декабря 19:04
Азербайджанский футбол

20 лет спустя...

В 8 играх 1/8 финала Кубка Азербайджана было забито 36 голов
Мурад Мусаев: "Сейчас мы утратили эти игровые качества"
22 Декабря 19:02
Азербайджанский футбол

Мурад Мусаев: "Сейчас мы утратили эти игровые качества"

"Чтобы исправить ситуацию, игрокам, как и тренерам, придется работать гораздо больше"

Самое читаемое

Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год
20 Декабря 17:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за год
Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?
21 Декабря 20:04
Мировой футбол

Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?

Почему "Барса" под руководством Хави так сильно сдала всего за шесть месяцев?
Игрок "Габалы" дисквалифицирован на четыре матча, "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы
20 Декабря 17:02
Азербайджанский футбол

Игрок "Габалы" дисквалифицирован на четыре матча, "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы

Дисциплинарный Комитет АФФА на своем заседании разобрал нарушения в матчах XVII тура премьер-лиги