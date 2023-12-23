В этом году их было 31...

2023 год, который подходит к концу для сборной Азербайджана, завершился раньше.

İdman.biz сообщает, что наша команда, сыгравшая свою последнюю игру 19 ноября в Брюсселе, ушла на зимний перерыв до следующих испытаний. Наша команда примет участие в следующем сезоне Лиги наций в 2024-ом году.

9 игр за 12 месяцев

Сборная Азербайджана стартовала в марте 2023 года. Уже на старте она потерпела крупное поражение в матче отборочного турнира ЕВРО-2024. Игровой год также был завершен тяжелым поражением.

Всего за год команда сыграла 9 игр. Помимо 8 матчей отборочного турнира, был проведен еще один товарищеский матч. За этот период наша сборная 3 раза выиграла, 1 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла. Наши игроки забили 9 голов и пропустили 18.

Игры нашей сборной в 2023 году:

24 марта 2023. Линц. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Австрия – Азербайджан – 4:1

28 марта 2023. Сольна. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Швеция – Азербайджан – 5:0

17 июня 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Эстония – 1:1

9 сентября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Бельгия – 0:1

12 сентября 2023 года. Баку. Товарищеский матч. Азербайджан – Иордания – 2:1

13 октября 2023 года. Таллинн. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Эстония – Азербайджан – 0:2

16 октября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Австрия – 0:1

16 ноября 2023 года. Баку. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Азербайджан – Швеция – 3:0

19 ноября 2023. Брюссель. Отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Бельгия – Азербайджан – 5:0

Сборная, оставшаяся без наставника...

Сборная начала год под руководством Джанни де Бьязи. Итальянский специалист находился "за рулем" команды во всех 9 матчах. Однако после этого произошло расставание со специалистом. Работа его, а главное, поведение, не удовлетворяли. В настоящее время поиск нового главного тренера продолжается. Для этого в АФФА создана специальная рабочая группа. Ожидается, что новый тренер будет окончательно определен в лучшем случае в 2024 году. Это значит, что наша команда встретит новый год "без головы".

"Пятерка" Де Бьязи

В этих 9 матчах Де Бьязи дал шанс 31 игроку. Интересно, что в отборочном турнире играл все тот же 31 игрок. Это означает, что итальянский специалист не использовал товарищескую игру как полноценную проверку.

Пятеро футболистов приняли участие во всех матчах. Это Эмин Махмудов, Антон Кривоцюк, Эльвин Джафаргулиев, Ренат Дадашов и Алексей Исаев.

Эмин является лидером команды по минутам. В свое время АФФА учредила специальную награду игроку, проведшему на поле больше всего минут. Если бы эта награда, вошедшая в память истории, была постоянной, ее бы завоевал капитан.

Вратарь "пятерки"

Количество забивших голы такое же, как и количество игроков, принявших участие во всех встречах. Лучший бомбардир сборной 2023 года - Эмин Махмудов. Капитан превзошел всех как своими голами, так и количеством игр и минут. Он забил 4 гола в 2023 году.

На счету Рената Дадашова, принимавшего участие во всех матчах, 2 гола. Еще трое игроков забили по одному голу каждый. Рамиль Шейдаев нашли путь к воротам соперника в 7, Торал Байрамов - в 8, Антон Кривоцюк - в 9 матчах.

Все футболисты нашей сборной в 2023 году:

И - игры, М - минуты, Г - гол, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.