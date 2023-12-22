«Стабильности не хватает, но команда старается быть более сбалансированной на поле».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Эльмар Бахшиев, главный тренер "Габалы", победившей "Сабах" со счетом 1:0 в 18-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист отметил, что рад завершить последнюю игру года победой. Бахшиев сообщил, что план подготовки команды изменен и "Габала" не поедет в Турцию: "Интересная игра была сыграна. Обе команды хорошо боролись на поле. Динамика игры была хорошей. Обе стороны предпочли быструю игру. Я поздравляю свою команду. Победа была важна для нас. Но мы должны прибавить, чтобы уйти с последней строчки. Приятно завершить год победой. Команда показала характер.

Надеемся, что в третьем круге мы будем играть лучше. После прошлого сезона нас покинуло 10 игроков. Та команда была сформирована за три года. Наша нынешняя команда новая. Если нам удастся укрепить какие-то позиции, мы будем более амбициозными. Нашим планом на перерыв было поехать в Турцию. Но мы подумали и решили остаться в Габале. Здесь мы продолжим подготовку к третьем кругу».

Отметим, что "Габала" находится в конце таблицы с 14 очками.

İdman.biz