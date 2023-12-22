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Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Декабря 2023 21:07
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

«Брага», соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего.

Как сообщает İdman.biz, Симоном Банза интересуется «Штутгарт».

Будущее члена сборной Конго зависит от «Штутгарта». Сиру Гирасси, нападающий сборной Германии и "Штутгарта", вошел в трансферный список «Манчестер Юнайтед». Если этот трансфер состоится, «швабы» намерены купить в команду Симона в качестве замены. Уже сообщалось, что стороны начали переговоры и что «Штутгарт» готов заплатить за Банзу 10 миллионов евро.

Конголезский нападающий имеет контракт с представителем Португалии до лета 2027 года. Контракт содержит пункт о расторжении в размере 40 миллионов евро. Банза, забивший 13 голов в 14 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне, возглавляет список бомбардиров. Несомненно, что такой опасный и результативный форвард добавит головной боли "Карабаху". Правда, интересно, что Симону до сих пор не удалось отличиться в еврокубках в этом сезоне. Он не смог забить ни в плей-офф, ни в групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что первая игра между «Карабахом» и «Брагой» состоится 15 февраля. Ответный матч пройдет в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz

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