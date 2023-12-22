20 лет спустя...

В 8 играх 1/8 финала Кубка Азербайджана было забито 36 голов.

Как сообщает İdman.biz, зафиксированная результативность является вторым показателем в истории турнира за 8 матчей этого этапа.

В годы, когда этот тур состоял из двух матчей, результативность первых игр и ответных матчей рассчитывается отдельно. Лишь один раз в восьми матчах 1/8 финала было забито больше голов. В первых играх сезона 2003/04 было забито 37 голов. Абсолютный рекорд следующих 20 сезонов совпал с нынешним турниром.

Общая продуктивность сезона также высока. Всего после квалификационных раундов и 1/8 финала было зафиксировано 94 гола. Это абсолютный рекорд за последние 15 сезонов.

В последний раз больше голов было забито в сезоне 2008/09. Тогда игроки отличились 95 раз.

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