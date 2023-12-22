Мурад Мусаев: "Сейчас мы утратили эти игровые качества"

«Соперник хотел выиграть больше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев.

Российский специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Габалы» в 18-м туре азербайджанской премьер-лиги. Мусаев прояснил сложную ситуацию, в которой оказалась команда: «Мы имели большое преимущество по ходу игры. Но этого фактора оказалось недостаточно для того, чтобы команда завоевала очки. Хотя мы больше атаковали, но не смогли забить тот гол, который должны были. Раньше мы были убойной командой. Мы успешно реализовывали даже не явные голевые моменты. Сейчас мы утратили эти игровые качества. Чтобы исправить ситуацию, игрокам, как и тренерам, придется работать гораздо больше».

Отметим, что «Сабах» не смог набрать очки во втором матче подряд. Команда занимает 7-е место с 22 очками.

İdman.biz