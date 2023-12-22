Новое кубковое достижение "Сабаила"

«Сабаил» установил новое достижение в Кубке Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, команда Шахина Диниева стала первой, кто забил 6 и более голов разным соперникам в двух матчах подряд.

Бакинский клуб во втором отборочном раунде разгромил «Шафа» со счетом 7:0, а в 1/8 финала - «Шамахы» с результатом 6:0. В Кубке Азербайджана, проводимом с 1992 года, только три команды забили 6 и более голов в двух играх подряд.

Однако эти команды продемонстрировали результативность в рамках одного раунда против одного и того же соперника.

İdman.biz