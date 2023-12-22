22 Декабря 2023
RU

Юбилей для Рашада Садыхова

Азербайджанский футбол
Новости
22 Декабря 2023 18:01
Юбилей для Рашада Садыхова

«Зира» одержала свою 50-ю победу под руководством Рашада Садыхова.

Как сообщает İdman.biz, это также 50-й успех 41-летнего специалиста, который за свою карьеру на посту главного тренера тренировал лишь один клуб.

Юбилей совпал с 1/8 финала Кубка Азербайджана. В домашней игре столичный клуб одержал решающую победу со счетом 2:1.

Садыхов провел с «Зирой», которую он возглавляет с лета 2020 года, 125-й матч. Под его руководством столичный представитель одержал победу 26 раз дома и 24 раза на выезде.

Первая победа под руководством главного тренера Садыгова случилась в сезоне-2020/21. 12 сентября 2020 года «Зира» выиграла выездной матч Премьер-лиги у «Сабаила» ​​со счетом 2:1.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

20 лет спустя...
19:04
Азербайджанский футбол

20 лет спустя...

В 8 играх 1/8 финала Кубка Азербайджана было забито 36 голов
Мурад Мусаев: "Сейчас мы утратили эти игровые качества"
19:02
Азербайджанский футбол

Мурад Мусаев: "Сейчас мы утратили эти игровые качества"

"Чтобы исправить ситуацию, игрокам, как и тренерам, придется работать гораздо больше"
"Нефтчи" отправится в Турцию
18:33
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" отправится в Турцию

Футбольный клуб «Нефтчи» объявил план проведения зимних сборов
Новое кубковое достижение "Сабаила"
18:14
Азербайджанский футбол

Новое кубковое достижение "Сабаила"

Команда Шахина Диниева стала первой, кто забил 6 и более голов разным соперникам в двух матчах подряд
Мусаев оставил Мусаева без очков
18:09
Азербайджанский футбол

Мусаев оставил Мусаева без очков

Сегодня стартовал XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана
Талех Юзбеков: "В исторической игре в Ханкенди я ожидал много голов" - ФОТО
17:47
Азербайджанский футбол

Талех Юзбеков: "В исторической игре в Ханкенди я ожидал много голов" - ФОТО

"МОИК боролся очень хорошо"

Самое читаемое

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?
19 Декабря 22:14
Мировой футбол

ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?

Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год
20 Декабря 17:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выиграли 207 медалей за год

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за год