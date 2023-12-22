Юбилей для Рашада Садыхова

«Зира» одержала свою 50-ю победу под руководством Рашада Садыхова.

Как сообщает İdman.biz, это также 50-й успех 41-летнего специалиста, который за свою карьеру на посту главного тренера тренировал лишь один клуб.

Юбилей совпал с 1/8 финала Кубка Азербайджана. В домашней игре столичный клуб одержал решающую победу со счетом 2:1.

Садыхов провел с «Зирой», которую он возглавляет с лета 2020 года, 125-й матч. Под его руководством столичный представитель одержал победу 26 раз дома и 24 раза на выезде.

Первая победа под руководством главного тренера Садыгова случилась в сезоне-2020/21. 12 сентября 2020 года «Зира» выиграла выездной матч Премьер-лиги у «Сабаила» ​​со счетом 2:1.

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