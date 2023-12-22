22 Декабря 2023
RU

В Кубке Азербайджана побит абсолютный рекорд 15 сезонов

Азербайджанский футбол
Новости
22 Декабря 2023 16:22
В Кубке Азербайджана побит абсолютный рекорд 15 сезонов

Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между «Иреваном» и «Араз-Нахчываном» ознаменовался 10 забитыми голами.

İdman.biz сообщает, что это 15-й матч в истории национального кубка, в котором было забито 10 и более голов.

С 1992 года таких высоких игр было 14.

Впервые за последние 15 сезонов в одном матче было забито 10 голов. Последняя такая результативная встреча состоялась в сезоне 2008/09. 30 октября 2008 года «Баку» забил 10 безответных мячей в ворота «Кавказского университета».

Отметим, что «Иреван» проиграл «Араз-Нахчывану» со счетом 2:8.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы жили мечтой об этих днях, выполняя задачи в Карабахе"
15:47
Азербайджанский футбол

"Мы жили мечтой об этих днях, выполняя задачи в Карабахе"

"Наши чувства в Ханкенди невозможно выразить словами"
Двойной юбилей "Карабаха" и Гурбана Гурбанова после победы в Ханкенди
15:22
Азербайджанский футбол

Двойной юбилей "Карабаха" и Гурбана Гурбанова после победы в Ханкенди

Победа над МОИК в 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди носила юбилейный характер как для Гурбана Гурбанова, так и возглавляемого им "Карабаха"
Ильхам Закиев: Мне понравились слова нашего президента, сказанные на матче в Ханкенди
15:08
Азербайджанский футбол

Ильхам Закиев: Мне понравились слова нашего президента, сказанные на матче в Ханкенди

"Меня переполняет чувство гордости за азербайджанский народ, нашего президента и армию"
Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"
13:34
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"

"В Кубке любой соперник может обыграть конкурента"
Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Скончался бывший футболист "Хазар Лянкярана"
10:53
Азербайджанский футбол

Скончался бывший футболист "Хазар Лянкярана"

В Лянкяране скончался ветеран футбола Валех Зохрабов

Самое читаемое

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"
19 Декабря 20:25
Шахматы

Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершился турнир "Шахматные звезды"