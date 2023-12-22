В Кубке Азербайджана побит абсолютный рекорд 15 сезонов

Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между «Иреваном» и «Араз-Нахчываном» ознаменовался 10 забитыми голами.

İdman.biz сообщает, что это 15-й матч в истории национального кубка, в котором было забито 10 и более голов.

С 1992 года таких высоких игр было 14.

Впервые за последние 15 сезонов в одном матче было забито 10 голов. Последняя такая результативная встреча состоялась в сезоне 2008/09. 30 октября 2008 года «Баку» забил 10 безответных мячей в ворота «Кавказского университета».

Отметим, что «Иреван» проиграл «Араз-Нахчывану» со счетом 2:8.

İdman.biz