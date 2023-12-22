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Ильхам Закиев: Мне понравились слова нашего президента, сказанные на матче в Ханкенди

Азербайджанский футбол
Интервью
22 Декабря 2023 15:08
Ильхам Закиев: Мне понравились слова нашего президента, сказанные на матче в Ханкенди

«Меня переполняет чувство гордости за азербайджанский народ, нашего президента и армию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, комментируя футбольный матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между «Карабахом» и МОИК в Ханкенди.

Прославленный спортсмен выразил сожаление, что не смог воочию наблюдать историческое событие. «В данный момент я нахожусь на лечении в Турции. Но я наблюдал за репортажем и меня переполняли эмоции. И мне понравились слова президента Ильхама Алиева о том, что независимо от исхода встречи, победитель известен. Им стал азербайджанский народ, наше государство», - подчеркнул И.Закиев.

Он также выделил момент символического касания президента по мячу: «Мне понравилось, как наш глава государства появился легкой пробежкой на поле, чтобы не задерживать игру, и потом коснулся мяча, дав старт матчу».

И.Закиев отреагировал и на слова главного тренера Гурбана Гурбанова о намерении «Карабаха» проводить в Ханкенди домашние встречи на Кубок. «Это замечательная инициатива. Приятно, что футбол вернулся в Ханкенди, различные турниры проводятся и на других наших землях, находившихся под оккупацией. С удовольствием побываю на предстоящих матчах», - заключил двукратный паралимпийский чемпион.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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