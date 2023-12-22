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Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"

Азербайджанский футбол
Интервью
22 Декабря 2023 13:34
Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"

"Все команды, которые сыграют в 1/4 финала Кубка Азербайджана, являются участниками Премьер-лиги".

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Полузащитник-ветеран рассказал, что на этом этапе болельщиков ждут интересные игры: "Конечно, очень сложно сказать, какая пара будет в финале. Потому что в Кубке любой соперник может обыграть конкурента. Вот почему сложно говорить о предстоящих матчах».

Он отметил, что агдамский клуб является фаворитом матча 1/4 финала Кубка Азербайджана, в котором встретится с "Сабахом": "Действительно, в прошлом году "Сабах" отставал по игре. Но сейчас такое ощущение, что у них есть и была нормальная игровая линия. Но для меня фаворит здесь - "Карабах".

Он подчеркнул, что в матче между "Нефтчи" и "Сумгаитом" ситуация иная: "Невозможно сказать, какая команда здесь победит".

Отметим, что в стадии 1/4 финала состоятся встречи "Сабаил" - "Зира", "Араз-Нахчыван" - "Габала", "Сумгаит" - "Нефтчи", "Сабах" - "Карабах". Первые игры этапа состоятся 30-31 января следующего года, а вторые - 6-7 февраля.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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