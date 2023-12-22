22 Декабря 2023
RU

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

Азербайджанский футбол
Аналитика
22 Декабря 2023 13:03
Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана. Ведь в этот день состоялся первый футбольный матч на освобожденных территориях - в 1/8 финала Кубка страны «Карабах» и МОИК сыграли на стадионе в Ханкенди, подарив невероятные эмоции всем, кто пришел на арену. И дело здесь, конечно же, не столько в происходившем на поле, а в возможности ощутить тот неповторимый дух, исконных земель, долгие годы находившихся под оккупацией.

Как сообщает корреспондент İdman.biz, принявший участие в историческом событии, организаторы сделали все для того, чтобы мероприятие превратилось в праздник и запомнилось на долгие годы. Уже на входе было очевидно, что арена отмечает всем международным стандартам, о чем после матча сказал и наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов. Не подвела и погода - ярко светило солнце, как бы зазывая на стадион. На лицах зрителей читалось воодушевление, ведь они тоже стали частью исторического события, да еще с соответствующей вывеской матча. С одной стороны «Карабах», который долгие годы оставался клубом-беженцем, но при этом превратился в символ азербайджанского футбола, стал большой командой и на европейской арене. С другой стороны - МОИК, представлявший победоносную армию Азербайджана, освободившую оккупированные земли.

Возможность побывать на древней азербайджанской земле, ощутить атмосферу, подышать этим воздухом - и «Карабах», и МОИК стали в этом смысле первопроходцами, привезя футбол в Ханкенди. Поэтому сама игра для команд отошла на второй план, ведь миссия заключалась совсем в другой. Еще до стартового свистка участники встречи могли чувствовать себя победителями вне зависимости от результата.

Конечно же, особенных эмоций добавил приезд на игру президента Ильхама Алиева вместе с первой леди. Его проникновенная речь, выход на поле, символический первый удар по мячу - все это придало особую ауру происходящему.

И матч тоже оказался на загляденье. Армейцы демонстрировали открытый футбол, искали счастья в атаке и порой их выпады выглядели достаточно опасно. Фаворит пары включился в игру по полной после перерыва, когда моменты у ворот армейцев стали возникать один за другим. Однако, вдохновенный матч провел голкипер МОИК Зейнал Ахмедзаде, которого смело можно назвать лучшим игроком встречи. И когда время шло к дополнительному времени, Нариман Ахундзаде в компенсированное время откликнулся на прострел с фланга, головой отправив мяч в сетку. 1:0 - «Карабах» выходит в четвертьфинал.

После матча всех переполняли эмоции, а слова Гурбана Гурбанова о том, что агдамцы хотели бы и свои последующие домашние матчи в Кубке проводить в Ханкенди, были встречены с большим воодушевлением. Не за горами и время, когда «Карабах» сможет играть на родном стадионе «Имарет» в Агдаме. Со следующего сезона он начнет заново отстраиваться.

Очевидно, что новые матчи на освобожденных землях - не за горами.

Заки Фейзуллаев, Баку-Ханкенди-Баку

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"
13:34
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов назвал своего фаворита в поединке "Карабах" - "Сабах"

"В Кубке любой соперник может обыграть конкурента"
Скончался бывший футболист "Хазар Лянкярана"
10:53
Азербайджанский футбол

Скончался бывший футболист "Хазар Лянкярана"

В Лянкяране скончался ветеран футбола Валех Зохрабов
"Габала" сыграет с "Сабахом"
10:16
Азербайджанский футбол

"Габала" сыграет с "Сабахом"

Сегодня стартует XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана
Команда Рената снова потеряла очки
09:25
Азербайджанский футбол

Команда Рената снова потеряла очки

"Хатайспор", за который он выступает, в гостях сыграл вничью
Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала
21 Декабря 20:40
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: Все пары ¼ финала

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана
Кубок Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Гарадаг Локбатан" - ВИДЕО
21 Декабря 19:54
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Гарадаг Локбатан" - ВИДЕО

Сегодня завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана

Самое читаемое

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"
19 Декабря 20:25
Шахматы

Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершился турнир "Шахматные звезды"