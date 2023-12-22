Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана. Ведь в этот день состоялся первый футбольный матч на освобожденных территориях - в 1/8 финала Кубка страны «Карабах» и МОИК сыграли на стадионе в Ханкенди, подарив невероятные эмоции всем, кто пришел на арену. И дело здесь, конечно же, не столько в происходившем на поле, а в возможности ощутить тот неповторимый дух, исконных земель, долгие годы находившихся под оккупацией.

Как сообщает корреспондент İdman.biz, принявший участие в историческом событии, организаторы сделали все для того, чтобы мероприятие превратилось в праздник и запомнилось на долгие годы. Уже на входе было очевидно, что арена отмечает всем международным стандартам, о чем после матча сказал и наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов. Не подвела и погода - ярко светило солнце, как бы зазывая на стадион. На лицах зрителей читалось воодушевление, ведь они тоже стали частью исторического события, да еще с соответствующей вывеской матча. С одной стороны «Карабах», который долгие годы оставался клубом-беженцем, но при этом превратился в символ азербайджанского футбола, стал большой командой и на европейской арене. С другой стороны - МОИК, представлявший победоносную армию Азербайджана, освободившую оккупированные земли.

Возможность побывать на древней азербайджанской земле, ощутить атмосферу, подышать этим воздухом - и «Карабах», и МОИК стали в этом смысле первопроходцами, привезя футбол в Ханкенди. Поэтому сама игра для команд отошла на второй план, ведь миссия заключалась совсем в другой. Еще до стартового свистка участники встречи могли чувствовать себя победителями вне зависимости от результата.

Конечно же, особенных эмоций добавил приезд на игру президента Ильхама Алиева вместе с первой леди. Его проникновенная речь, выход на поле, символический первый удар по мячу - все это придало особую ауру происходящему.

И матч тоже оказался на загляденье. Армейцы демонстрировали открытый футбол, искали счастья в атаке и порой их выпады выглядели достаточно опасно. Фаворит пары включился в игру по полной после перерыва, когда моменты у ворот армейцев стали возникать один за другим. Однако, вдохновенный матч провел голкипер МОИК Зейнал Ахмедзаде, которого смело можно назвать лучшим игроком встречи. И когда время шло к дополнительному времени, Нариман Ахундзаде в компенсированное время откликнулся на прострел с фланга, головой отправив мяч в сетку. 1:0 - «Карабах» выходит в четвертьфинал.

После матча всех переполняли эмоции, а слова Гурбана Гурбанова о том, что агдамцы хотели бы и свои последующие домашние матчи в Кубке проводить в Ханкенди, были встречены с большим воодушевлением. Не за горами и время, когда «Карабах» сможет играть на родном стадионе «Имарет» в Агдаме. Со следующего сезона он начнет заново отстраиваться.

Очевидно, что новые матчи на освобожденных землях - не за горами.

Заки Фейзуллаев, Баку-Ханкенди-Баку

İdman.biz