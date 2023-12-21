Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди

Визит детей шехидов в город Ханкенди был организован при совместной организации Фонда "YAŞAT", Министерства молодежи и спорта и Профессиональной футбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, 25 детей шехидов в возрасте 7-12 лет вместе с представителями фонда "YAŞAT" отправились в Ханкенди, чтобы посмотреть игру 1/8 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и "МОИКом".

Дети героев, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19 сентября этого года, появились вместе с футболистами перед исторической встречей на поле, а затем наблюдали за матчем с трибун.

Отметим, что это был первый официальный футбольный матч, проведенный в освобожденной части Карабахского региона после 30-летнего перерыва. Представитель Агдама победил со счетом 1:0.

İdman.biz