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Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."

Азербайджанский футбол
Интервью
21 Декабря 2023 18:34
Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."

"Это хорошее событие. Я увидел базу, на которой жил, спустя 36 лет, и стадион, на котором играл, что повлияло на меня больше всего.

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист ханкендинского клуба «Карабах» Самир Алекперов.

Нападающий-ветеран прокомментировал исторический матч между командами "Карабах" и "МОИК" в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди. Он сказал, что для него большое счастье вернуться в родной город: "Это была интересная игра. Была приятная атмосфера. Это осуществилось благодаря героизму наших шехидов. Благодарю за все наших ветеранов, наш народ, нашу нацию и наше государство».

55-летний Алекперов вспомнил, что в последний раз был на стадионе Ханкенди в 1987 году: "Я до сих пор помню те годы. Желаю, чтобы здесь была создана футбольная академия, чтобы сюда приезжали опытные футболисты. Это предложение я выдвинул во время встречи с генеральным секретарем АФФА Сарханом Гаджиевым. Положительно приветствовав это предложение, они подчеркнули, что такой план у них есть. Конечно, на все это нужно время».

Отметим, что "Карабах" победил МОИК со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала.

İdman.biz

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