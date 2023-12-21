21 Декабря 2023
RU

"Карабах" разгромит "Брагу"

Азербайджанский футбол
Интервью
21 Декабря 2023 18:15
"Карабах" разгромит "Брагу"

«Для нас нет большей радости, чем эта. Главное, что наши земли были освобождены от оккупации. Мы снова здесь, в городе Ханкенди».

Об этом İdman.biz заявил депутат Агиль Аббас после матча между "Карабахом" и МОИК (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди.

Он подчеркнул, что спустя много лет снова играть в футбол на городском стадионе в Ханкенди - это большая победа: «Как отметил господин Президент Ильхам Алиев, мы родились здесь, и это наши земли. Ханкенди наш. Через три дня день рождения Ильхама Алиева, он подарил нам по этому случаю наш город и стадион. А наши игроки в ответ показали отличную игру».

Агиль Аббас также оценил предстоящую игру чемпиона Азербайджана против португальской «Браги» в плей-офф Лиги Европы. Он заявил, что представитель Агдама разгромит своего оппонента.

Отметим, что "Карабах" сыграет с "Брагой" 15 февраля следующего года на выезде, а через неделю - дома.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди
19:19
Азербайджанский футбол

Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди

Визит детей шехидов в город Ханкенди был организован при совместной организации Фонда "YAŞAT", Министерства молодежи и спорта и Профессиональной футбольной лиги
Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."
18:34
Азербайджанский футбол

Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."

"Я до сих пор помню те годы"
Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"
18:07
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"

"В первую очередь хочу сказать, что стадион отвечает всем международным стандартам"
Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"
17:46
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"

"Мы надолго запомним матч в Ханкенди, играть в футбол на освобожденных территориях - это счастье"
Гурбан Гурбанов: "Мы бы и дальше хотели проводить домашние матчи Кубка страны в Ханкенди"
17:35
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы бы и дальше хотели проводить домашние матчи Кубка страны в Ханкенди"

"Это ощущения, которые навсегда остаются в памяти"
Футболист "Нефтчи": "Хотел закончить с футболом"
17:18
Азербайджанский футбол

Футболист "Нефтчи": "Хотел закончить с футболом"

"Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол, - ничего не понимал"

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен