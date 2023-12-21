"Карабах" разгромит "Брагу"

«Для нас нет большей радости, чем эта. Главное, что наши земли были освобождены от оккупации. Мы снова здесь, в городе Ханкенди».

Об этом İdman.biz заявил депутат Агиль Аббас после матча между "Карабахом" и МОИК (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди.

Он подчеркнул, что спустя много лет снова играть в футбол на городском стадионе в Ханкенди - это большая победа: «Как отметил господин Президент Ильхам Алиев, мы родились здесь, и это наши земли. Ханкенди наш. Через три дня день рождения Ильхама Алиева, он подарил нам по этому случаю наш город и стадион. А наши игроки в ответ показали отличную игру».

Агиль Аббас также оценил предстоящую игру чемпиона Азербайджана против португальской «Браги» в плей-офф Лиги Европы. Он заявил, что представитель Агдама разгромит своего оппонента.

Отметим, что "Карабах" сыграет с "Брагой" 15 февраля следующего года на выезде, а через неделю - дома.

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