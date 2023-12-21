Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался об искусственном покрытии Городского стадиона в Ханкенди, где прошел матч 1/8 Кубка Азербайджана против МОИК.

Как сообщает İdman.biz, после непростой победы над армейцами со счетом 1:0, наставник оценил поле. «В первую очередь хочу сказать, что стадион отвечает всем международным стандартам. Что касается синтетики, то, конечно, игра на ней отличается от естественного покрытия. Скорость передач, техника игроков выглядит на искусственном поле по-другому.

Ранее я отмечал, что мы бы хотели и в дальнейшем проводить встречи Кубка страны в Ханкенди. И искусственное покрытие здесь не проблема, мы можем закрыть на это глаза пока не будут обновлены технические возможности. Главное, что мы играем на освобожденных землях», - подчеркнул Гурбанов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz