Гурбан Гурбанов: "Мы бы и дальше хотели проводить домашние матчи Кубка страны в Ханкенди"

«Мы бы и дальше хотели бы проводить домашние матчи Кубка Азербайджана в Ханкенди».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил на пресс-конференции после матча 1/8 финала против МОИК (1:0) главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

Он отметил, что его переполняет невероятное чувство гордости от атмосферы Ханкенди во время матча: «Мы обязаны героическим действиям нашей армии тому, что сейчас можем проводить здесь футбольные встречи. Это ощущения, которые навсегда остаются в памяти».

Говоря об игре, Гурбанов признался, что не ожидал от МОИК такой самоотверженной игры. «Мы знали, что армейцы четко действуют в обороне, но сегодня они показали себя и в атаке. Могу их только поздравить, они боролись до конца», - отметил рулевой «Карабаха».

Он также признал, что где-то его команда недостаточно хорошо была готова к матчу. «На первый план вышли ощущения и эмоции от возможности сыграть в Ханкенди, поэтому команда не показала всего на что способна. Но то что мы забили гол под занавес встречи - дорогого стоит, он говорит о командной дисциплине», - добавил наставник агдамцев.

Он добавил, что «Карабах» намерен и дальше использовать Городской стадион в Ханкенди как домашний в Кубке страны: «Начиная с четвертьфинала матчи Кубка будут состоять из двух встреч. И домашнюю мы бы хотели проводить здесь».

Гурбанов отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные перед началом матча, о начинающейся со следующего года реконструкции стадиона «Имарет» в Агдаме. «Глава государства хочет сохранить наше наследие. Мы с нетерпением ждем момента, когда начнутся строительные работы. Ведь в дальнейшем команда сможет проводить матчи в родном Агдаме», - заключил Гурбанов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz