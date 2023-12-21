21 Декабря 2023
RU

Футболист "Нефтчи": "Хотел закончить с футболом"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Декабря 2023 17:18
Футболист "Нефтчи": "Хотел закончить с футболом"

Экс-игрок «Химок», полузащитник "Нефтчи" Резиуан Мирзов рассказал, что при главном тренере подмосковной команды Спартаке Гогниеве хотел закончить с футболом.

«Скажу так: этот период был самым тяжёлым с точки зрения эмоций, состояния и всего остального за всю мою карьеру. Ну ладно, ещё начальный период в «Спартаке». Но при Гогниеве мы проигрывали каждую неделю, каждую неделю был какой-то негатив. Клянусь, я хотел с футболом закончить - очень тяжёлое время. Кто виноват, я не знаю. Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол, - ничего не понимал.

Гогниев требовал от меня то, что у меня не получается. Я ему говорил про это, но он доказывал мне, что это всё равно получится. Он хотел поменять меня, чтобы я играл форварда, чтобы я сваливался во фланг. Но я всю жизнь играю слева, а меня ставили центральным нападающим, просили бороться за верховые единоборства, что не является моей сильной стороной. Но Гогниева невозможно было переубедить», - как сообщает İdman.biz, об этом Мирзов рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди
19:19
Азербайджанский футбол

Дети шехидов посмотрели историческую игру в Ханкенди

Визит детей шехидов в город Ханкенди был организован при совместной организации Фонда "YAŞAT", Министерства молодежи и спорта и Профессиональной футбольной лиги
Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."
18:34
Азербайджанский футбол

Самир Алекперов: "Спустя 36 лет увидеть базу, где я жил в Ханкенди, стадион, на котором играл..."

"Я до сих пор помню те годы"
"Карабах" разгромит "Брагу"
18:15
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромит "Брагу"

"Карабах" сыграет с "Брагой" 15 февраля следующего года на выезде, а через неделю - дома
Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"
18:07
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Искусственный газон в Ханкенди - не проблема"

"В первую очередь хочу сказать, что стадион отвечает всем международным стандартам"
Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"
17:46
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде: "Главными были не эмоции от игры, а впечатления от Ханкенди"

"Мы надолго запомним матч в Ханкенди, играть в футбол на освобожденных территориях - это счастье"
Гурбан Гурбанов: "Мы бы и дальше хотели проводить домашние матчи Кубка страны в Ханкенди"
17:35
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы бы и дальше хотели проводить домашние матчи Кубка страны в Ханкенди"

"Это ощущения, которые навсегда остаются в памяти"

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен