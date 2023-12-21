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"Лучше было бы, если бы выиграл МОИК"

Азербайджанский футбол
Интервью
21 Декабря 2023 16:25
"Лучше было бы, если бы выиграл МОИК"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу, член Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Игорь Пономарев прокомментировал İdman.biz состоявшийся в Ханкенди в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана исторический матч «Карабах» - МОИК:

«Это праздник. Мы в Ханкенди. Как сказал Президент, мы находимся на своей земле. Да здравствует Карабах. Это, конечно же, супер! Я представляю футбольный клуб «Сабах». По мне, лучше было бы, если бы выиграл МОИК, потому что следующую игру мы играем с «Карабахом». Поэтому на эту игру я смотрел по-другому. А так, сегодня, конечно, все, кто на игру приехали - Машаллах Ахмедов, Искендер Джавадов, Асим Худиев, другое поколение - Махмуд Гурбанов, Ильгар Гурбанов, Тарлан Ахмедов, Юнис Гусейнов - все оценили это потрясающее событие».

«Президент никого не упускает, всех помнит, со всеми говорит. Это доставляет нам большое удовольствие и гордость, что у нас есть такой президент. Он с нами поговорил, увиделся, подошел к нам. Для нас это гордость, что мы с ним рядом встали, сфотографировались с ним, он нам пожелал удачи, мы ему пожелали здоровья и всего самого хорошего. Он многое делает для Азербайджана, и во внешней политике. Мы им только гордимся», - подчеркнул он.

Аслан Мамедли

İdman.biz

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