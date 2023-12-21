21 Декабря 2023
RU

Рафик Бейбутов: "Получил удовольствие от того, как выглядит стадион в Ханкенди"

Азербайджанский футбол
Интервью
21 Декабря 2023 14:24
Рафик Бейбутов: "Получил удовольствие от того, как выглядит стадион в Ханкенди"

«Я не могу подобрать слов, чтобы описать все чувства, которые испытываю, находясь здесь, в Ханкенди».

Об этом İdman.biz заявил спортивный функционер Рафик Бейбутов, находящийся на матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между «Карабахом» и МОИК в Ханкенди.

Накануне за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии ряду лиц, в числе которых был и Бейбутов. «Президент страны удостоил меня такой чести, это для меня бесценно. И эту новость я получил здесь, в Ханкенди, на родине моего отца и деда. И хоть я родился в Баку, присутствуют ощущения, которые невозможно объяснить», - признался Бейбутов.

Он также поделился впечатлениями от антуража Городского стадиона. «В первую очередь, я получил удовольствие от того, как выглядит стадион. Честно говоря, не ожидал, что за столько короткое время он так преобразится. Проделана огромная работа - это я уже говорю, как бывший строитель. Все на загляденье», - заключил Бейбутов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Лучше было бы, если бы выиграл МОИК"
16:25
Азербайджанский футбол

"Лучше было бы, если бы выиграл МОИК"

"Как сказал Президент, мы находимся на своей земле"
В Ханкенди состоялась историческая игра - ВИДЕО - ФОТО
16:04
Азербайджанский футбол

В Ханкенди состоялась историческая игра - ВИДЕО - ФОТО

Поздний гол Ахундзаде принес «Карабаху» победу над МОИК в Ханкенди
"Нефтчи" сыграет без Муту
15:14
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сыграет без Муту

Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Адриан Муту не сможет руководить "Нефтчи" в матче с "Гарадаг Локбатаном", который пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана
Сборная Азербайджана сохранила свое место в рейтинге FIFA
14:41
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сохранила свое место в рейтинге FIFA

Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА
Гурбан Гурбанов на стадионе в Ханкенди - ФОТО
13:33
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов на стадионе в Ханкенди - ФОТО

"Карабах" и МОИК (Центральный спортивный клуб Армии), которые проведут в Ханкенди историческую игру в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана, вышли на арену, чтобы размяться перед матчем
Кубок Азербайджана: "Нефтчи" против "Гарадаг Локбатана"
12:34
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" против "Гарадаг Локбатана"

Сегодня завершится 1/8 финала Кубка Азербайджана

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен