Рафик Бейбутов: "Получил удовольствие от того, как выглядит стадион в Ханкенди"

«Я не могу подобрать слов, чтобы описать все чувства, которые испытываю, находясь здесь, в Ханкенди».

Об этом İdman.biz заявил спортивный функционер Рафик Бейбутов, находящийся на матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между «Карабахом» и МОИК в Ханкенди.

Накануне за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии ряду лиц, в числе которых был и Бейбутов. «Президент страны удостоил меня такой чести, это для меня бесценно. И эту новость я получил здесь, в Ханкенди, на родине моего отца и деда. И хоть я родился в Баку, присутствуют ощущения, которые невозможно объяснить», - признался Бейбутов.

Он также поделился впечатлениями от антуража Городского стадиона. «В первую очередь, я получил удовольствие от того, как выглядит стадион. Честно говоря, не ожидал, что за столько короткое время он так преобразится. Проделана огромная работа - это я уже говорю, как бывший строитель. Все на загляденье», - заключил Бейбутов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz