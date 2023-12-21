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Гурбан Гурбанов на стадионе в Ханкенди - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Декабря 2023 13:33
Гурбан Гурбанов на стадионе в Ханкенди - ФОТО

«Карабах» и МОИК (Центральный спортивный клуб Армии), которые проведут в Ханкенди историческую игру в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана, вышли на арену, чтобы размяться перед матчем.

İdman.biz сообщает, что первый выход футболистов на стадион в годы независимости был встречен аплодисментами и запомнился интересными моментами.

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов с гордостью и радостью пришел на стадион.

Отметим, что исторический матч, за которым будут следить тысячи болельщиков, начнется в 14:00. Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал "CBC Sport".

İdman.biz

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