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Футбольный праздник в Ханкенди начинается

Азербайджанский футбол
Новости
21 Декабря 2023 12:18
Футбольный праздник в Ханкенди начинается

Меньше двух часов осталось до начала матча 1/8 финала Кубка Азербайджана между «Карабахом» и МОИК в Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, на Городской стадион стекаются болельщики, а военный оркестр играет бравурные марши. Среди зрителей можно заметить спортивных послов Айнур Иманову, Заура Пашаева, тренера баскетбольного клуба «Нефтчи» Анара Сарыева и многих других спортивных персон.

Естественно, футбольные специалисты и функционеры тоже находятся на матче. Вице-президент АФФА Вагиф Садыхов, Агасалим Мирджавадов, Игорь Пономарев занимают места на трибунах.

На стадионе разбиты точки общепита, сервис работает на высоком уровне.

Напомним, что предстоящий матч будет первой футбольной встречей на освобожденных территориях.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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