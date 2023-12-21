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Футболист "Нефтчи": "Меня обманули"

Азербайджанский футбол
Интервью
21 Декабря 2023 11:36
Футболист "Нефтчи": "Меня обманули"

Атакующий полузащитник бакинского «Нефтчи» и экс-игрок московского «Спартака» Резиуан Мирзов рассказал о неудачных переговорах с представителями турецких клубов.

«Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. На меня вышло около 90 людей, все предлагали разные варианты. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось - люди обманули: «Сивасспор», «Коньяспор». На словах там была половина клубов Турции, но с их агентами тяжело до конкретики дойти», - как сообщает İdman.biz, об этом рассказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

30-летний левый вингер Резиуан Мирзов, ранее выступавший за московский «Спартак» и подмосковные «Химки», в сентябре 2023 года подписал на правах свободного агента контракт с бакинским «Нефтчи». В 10 матчах за азербайджанский клуб футболист отметился одним результативным пасом.

İdman.biz

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