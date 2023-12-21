Футболист "Нефтчи" объяснил, почему не захотел продолжать карьеру в России

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал о переходе в азербайджанский клуб.

«По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился - когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб.

Что только не предлагали - Кипр, Греция, Саудовская Аравия. Телефон разрывался реально. В России тоже были варианты из нижней части таблицы РПЛ. Но мне очень хотелось уехать, потому что последний сезон был слишком тяжёлым и негативным. Не хотелось повторения. Вот я и решил газануть в «Нефтчи», потому что контракт был уже на руках, хороший вариант», - как сообщает İdman.biz, об этом Мирзов рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мирзов перешел в «Нефтчи» из «Химок» в сентябре 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в € 1 млн.

В нынешнем сезоне Мирзов провёл 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

İdman.biz